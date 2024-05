Fedez, dall'annuncio sulle condizioni di salute dello staff alla separazione da Chiara Ferragni: gli ultimi mesi (sopra le righe) del rapper

È sicuramente la notizia di gossip del 2024 più chiacchierata quella dell'addio tra Fedez e Chiara Ferragni. Le immagini di San Valentino, con rose rosse e cena romantica, avevano fatto ben sperare. Sembrava che, tra i Ferragnez, fosse tutto sereno e che quella della crisi tra i due fosse solo un rumors, invece il crac c'è stato.

Fedez si è aggravato, l'annuncio dello staff del rapper: «Situazione peggiore di quanto immaginato». Mistero sul ricovero

Lui a fine febbraio fa le valigie e se ne va di casa, un viaggio a Miami con l'assistente prima di rientrare a Milano e vivere in un primo momento a casa dei genitori per poi prendere da solo un appartamento in zona Castello. I Ferragnez non hanno superato la bufera del caso Balocco (che ha travolto in primis la Ferragni) e le conseguenze di questa, nel frattempo a Fedez viene tolto anche Muschio Selvaggio, il podcast torna nelle mani di Luis Sal. Un periodo non proprio facile per il rapper che ora ha nuovi problemi di salute.