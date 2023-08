Morto Waldemar Victorino ex giocatore del Cagliari

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Waldemar Victorino, talento del panorama calcistico uruguaiano. «Il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Waldemar Victorino, talento puro del calcio uruguaiano. Giocò in rossoblù una sola stagione, quella '82/'83, ma riuscì a conquistare in poco tempo l'affetto di tutti i tifosi. Ciao, Waldemar». Il club ha espresso così il suo commosso omaggio attraverso i canali social. Waldemar Victorino è morto a 71 anni a Montevideo, in Uruguay, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni per un tentativo di suicidio.