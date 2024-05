Max Pezzali presenta il nuovo fumetto in un'edicola di Milano (in vista del tour)

Lunedì 20 Maggio 2024, 10:15

In vista dell’uscita del nuovo suo comic book Discoteche Abbandonate, Max Pezzali (in collaborazione con Operazione Nostalgia e One More Time) è stato protagonista di uno speciale evento sabato 18 maggio a Milano presso l’Edicola di Piazza Giovine Italia. È stato possibile acquistare i fumetti di All Stars e farseli firmare dallo stesso Max. Il fumetto è legato al tour negli Stadi - il MAX FOREVER (HITS ONLY) - che partirà dal 9 giugno 2024 a Trieste. Oltre al nuovo Discoteche Abbandonate, le cui copie sono state autografate dall'artista in un'esclusiva signing session, in vendita anche gli altri fumetti della linea All stars, l'action figure Max Mito '93 e il merchandising di Max Forever. Lo show sarà completamente rinnovato, con palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée. Video di Luigi Minerva/Foto di Francesco Prandoni



Max Pezzali, esce ‘Discoteche abbandonate’: «Atmosfera analogica Anni Novanta»