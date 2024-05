Massimiliano Minnocci svolgerà lavori di pubblicà utilità: “Er brasiliano” parlerà ai giovani di abuso di stupefacenti

Massimiliano Minnocci, conosciuto sui social come “Er brasiliano”, svolgerà lavori di pubblica utilità. In particolare effettuerà degli incontri nelle scuole e alcune realtà della città come palestre e polisportive, parlando di cosa può succedere se si eccede nell'utilizzo di sostanze come droga e alcol.

La vicenda

L'influencer e rapper era stato accusato di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per un episodio che risale a dicembre 2018, quando una pattuglia della polizia di stato, lo aveva fermato a Pietralata, periferia di Roma, per un controllo.

Gli incontri

Secondo quanto riporta il suo legale, Alessandro Marcucci, Il brasiliano dovrà svolgere: «attività di divulgazione e diffusione delle informazioni riguardo l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti, oltre ai rischi delle conseguenze di una vita ai bordi della legalità, se non proprio totalmente fuori. Il tutto per prevenire il rischio della devianza giovanile o nel caso peggiore nel recupero di una strada».

Chi è Massimiliano Minnocci

Massimiliano Minnocci, conosciuto sui social con il nome di “Il brasiliano”, dopo questo episodio del 2018 ha avuto una svolta radicale nella sua vita. Una carriera sui social costruita grazie ai suoi guai in giro per l'Italia e non solo. Oggi, Minocci è un rapper e influencer e ha continuato a far parlare di sè dopo l'uscita in pubblico con Michelle Comi, star del sito di Onlyfans, con la quale ha girato anche un video hard.