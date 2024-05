Franco Di Mare, i funerali a Roma. Bruno Vespa: «Era generoso, difficile non volergli bene»

I funerali del giornalista Franco di Mare vengono celebrati nella basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. Poi inizierà la battaglia per avere giustizia. «Franco era così generoso che era difficile non volergli bene» dice il giornalista Bruno Vespa, ideatore e conduttore del programma televisivo Porta a Porta.

Franco Di Mare, oggi i funerali. La moglie: «Poco prima di morire ci ha fatto ridere». La figlia: «Continueremo la sua battaglia»