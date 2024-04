Diletta Leotta cacciata dal Berghain, locale "estremo" di Berlino: «Non sono mai stata rimbalzata in maniera così brutta»

Entrare al Berghain di Berlino non è una cosa facile. Nemmeno se ti chiami Diletta Leotta e sei tra le giornaliste più famose in Italia. Complice una selezione rigidissima, regole ben brecise e outfit particolari, sono in molti a non riuscire a varcare la porta del locale techno, compresa la 32enne siciliana, che ha raccontato sui social la sua "triste" esperienza.

Il racconto

Niente Berghain per Diletta Leotta e Loris Karius. In vacanza in Germania, i due quasi sposi hanno provato ad entrare nel locale techno più famoso di Berlino, non riuscendo però a superare la selezione all'ingresso. Una spiacevole disavventura per la coppia, che però poteva essere evitata. Tra le regole del locale "estremo" spiccano infatti precise indicazioni sull'abbigliamento, non seguite dal calciatore e della giornalista. Un fatto, questo, raccontato dalla stessa 32enne siciliana su Instagram.

«Sono stata a Berlino, volevo tanto andare al Berghain.

Lì c'è una selezione severissima per entrare. Sono arrivata là davanti con il cappotto giallo peloso e un sorriso smagliante. Loris mi ha spostato mettendosi davanti, le ragazze di solito hanno più chance, ma mi hanno guardato e fatto cenno di no. E hanno riso, hanno riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente, lì non puoi insistere. Se è no, è no. Non mi hanno mai rimbalzato in una maniera così brutta».