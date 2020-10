Ballando con le Stelle, Marco De Angelis ha la febbre alta. Vittoria Schisano: «Non mi ritiro»

Panico a Ballando con le Stelle dopo che uno dei ballerini, Marco De Angelis, in coppia con Vittoria Schisano, è stato colpito da febbre alta. Ennesimo imprevisto per il dance show di Rai Uno che ha dovuto affrontare casi di positività al Covid-19 e gli infortuni di Raimondo Todaro, Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini. Le condizioni di salute del ballerino hanno gettato la produzione nel caos, temendo in un nuovo contagio da coronavirus, ma sembra che l'indisposizione non sia legata alla pandemia.

L'INDISPOSIZIONE È la stessa Schisano a escludere l'infezione da Covid-19 riportando l'esito del tampone. La concorrente ha annunciato la malattia del partner in una diretta Instagram con Giovanni Ciacci dichiarandosi preoccupata per l’accaduto, ma precisando che potrebbe trattarsi di un’intossicazione alimentare. «Ha la febbre alta, non riesce neanche a parlare... Marco sabato sera ha avuto una forte febbre dopo la puntata, eravamo tutti molto spaventati. La febbre si è protratta fino a oggi. Stamattina aveva la febbre a 39, non riusciva a parlare. Sono stati giorni tristi, faticosi e carichi di ansia. Poi l'ansia è andata un po' via perché siamo risultati tutti negativi al tampone. Sembra che Marco abbia avuto un'intossicazione alimentare importante».

LA PUNTATA Non è certo se De Angelis riuscirà a esibirsi sabato sera. Vittoria potrebbe fare come Elisa Isoardi quando Todaro è stato operato per un'appendicite e ballare da sola. La situazione, però, è ancora più complicata dal momento che la puntata del 31 ottobre dovrebbe aprirsi proprio con lo spareggio tra Vittoria Schisano e Rosalinda Celentano. «Non mi ritiro, al massimo vado lì e faccio brutta figura ma sia chiaro che non ballerò con altri ballerini perché per me non esistono altri ballerini. Non so se sabato Marco ci sarà, se balleremo insieme, se da sola, se non ballerò affatto. Non so cosa accadrà», ha concluso la concorrente.

