Striscia la notizia, Picone positivo: questa sera non farà coppia con Ficarra

Striscia la notizia, Valentino Picone è positivo e questa sera non potrà far coppia con Salvo Ficarra. Stasera, quindi, dietro al bancone di Striscia ci sarà la coppia Ficarra-Picone ma l'inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. A rendere nota la positività al Covid di Valentino Picone è stata una nota della trasmissione, con Picone risultato positivo al test rapido e in attesa dell'esito del test molecolare che sarà costretto a seguire la puntata da casa, in via precauzionale.

Ultimo aggiornamento: 19:14

