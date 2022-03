Arisa e Vito Coppola, l'amore decolla: «Ci piacciamo tantissimo ma non facciamo progetti»

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata vinta da Arisa e Vito Coppola. La coppia ha conquistato tutti non solo sulla pista da ballo ma anche fuori dal talent condotto da Milly Carlucci. Tra passi sensuali, baci rubati ed esibizioni hot, le scintille tra Arisa e Vito hanno continuano a essere accese anche una volta che i riflettori del palco si sono spenti.

Arisa: «Vito Coppola? Ci abbiamo provato ma non è andata»: poi la cantante pubblica la foto hot

Arisa e Vito Coppola, l'amore continua? Le dichiarazioni

La storia d'amore è iniziata dentro lo show ma è proseguita anche dopo. E i fan hanno sognato con loro. Ma a pochi giorni di distanza dalla fine di Ballando la relazione è naufragata. Fu la stessa cantante a rivelare nelle sue storie Instagram. «Ci abbiamo provato, non è andata». Con queste parole Arisa metteva la parola fine alla sua storia con il ballerino. E aveva aggiunto: «Per favore non chiedetegli più nulla di me», dichiarazioni da cui si percepisceva che tra i due non fosse finita nel migliore dei modi e probabilmente lui ci avrebbe voluto mettere una pietra sopra. Ma ora il gossip si riaccende.

Ballando con le Stelle, Arisa sempre più sensuale: «Il mio corpo è uno strumento di libertà»

La dichiarazione di Vito

Complice le interviste rilasciate dal ballerino a NuovoTv e a Di Più: «Non stiamo insieme. Ci siamo fatti del bene e ancora ce ne faremo. Ci vediamo sempre e tra noi c’è un’intesa fuori dall’ordinario. Ci capiamo senza parole, basta uno sguardo. Ci piacciamo tantissimo». La storia è finita ma l'amore è rimasto: «La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo» ha poi affermato Vito Coppola alla rivista Di Più, chiarendo che continua a frequentare regolarmente Arisa, con la quale ora condivide un altro programma: Il Cantante Mascherato. Infatti, nello show di Milly Carlucci l’interprete è una delle giurate mentre Vito è il primo ballerino del corpo di ballo.

Arisa (ancora) sexy su Instagram: «Vi mostro uno scorcio del mio lato b che il cielo mi ha donato»

Presentazioni in famiglia fatte

Al settimanale, Vito Coppola ha spiegato che dopo la vittoria a Ballando con le Stelle lui e Arisa non si sono mai persi di vista. Insieme hanno trascorso pure le vacanze natalizie e hanno conosciuto le rispettive famiglie. Lei è andata ad Eboli, il Paese natale di Vito, mentre Coppola si è recato a Pignola, in provincia di Potenza. Vito Coppola ha 29 anni, mentre Arisa è dieci anni più grande: ma questa differenza non sembra essere un ostacolo per i due che vivono il loro amore con spensieratezza.

Ballando con le Stelle, Arisa accetta la proposta di Rocco Siffredi? «Sono pronta alla strada erotica»

Convivenza alle porte?

Insomma i due non vogliono svelare i dettagli della loro storia, anche se pare che Vito e la cantante originaria di Genova abbiano convenuto di andare a convivere insieme e/o comunque di frequentarsi in intimità, all’ordine del giorno. Ma non è tutto. Perché, tra le altre dichiarazioni rilasciate in confidenza con la nota rivista, Vito dichiara inoltre di aver convenuto una scelta di comune accordo con Arisa, rispetto alla storia che li vincola: «Abbiamo deciso di non fare progetti».

Ballando con le Stelle, Vito dopo il bacio ad Arisa: «All'inizio era titubante. Ora siamo complici»

Ospiti a Domenica In, matrimonio in vista?

Oggi Arisa e Vito saranno ospiti di Domenica In per una performance stile jubeboxe in cui i telespettatori sceglieranno i brani che la cantante dovrà intonare e su cui Vito ballare.

Nelle storie dei due postate sui social si capisce che l'intesa c'è ancora ed è pure forte, e la zia Mara (Venier) ci mette lo zampino: «Ma quindi Vito ti sposi?». Gote rosse e emozione per il ballerino.... qui gatta ci cova.