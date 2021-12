Ballando con le Stelle, Arisa scrive a Babbo Natale: «Non vorrei più essere sola»

Arisa non ha dubbi «sarà un Natale bellissimo». Stasera finisce Ballando con le Stelle e tutti i concorrenti potranno tornare a casa a riabbracciare i loro cari. «Da me a Natale si mangia sempre, mia madre è una cuoca bravissima». Per la cantante le feste sono un periodo speciale perchè «ci si unisce per star bene». Ma la clip di Arisa prima della sua esibizione con Vito Coppola vola anche ai regali da chiedere a Babbo Natale. Una nuova Arisa quella che ha lanciato il suo ultimo disco "Ero romantica" che si è spogliata delle paure per mostrarsi in tutta la sua sensualità.

Ballando con le Stelle, Arisa sempre più sensuale: «Il mio corpo è uno strumento di libertà»

Arisa, la lettera a Babbo Natale

«Il 1° regalo non lo posso dire, ma questo per me è l'inizio di una nuova vita. Quello che vorrei davvoro è... mi piacerebbe non essere più sola. Anche un amico va bene, si gli amici vanno bene. Ma anche se mia sorella viene da me va bene, ecco che mia sorella se ne vada da casa sarebbe un bel regalo di Natale».

Ora però è il momento di scendere in pista e la cantante con l'abito, molto succinto, da Santa Claus stupisce e la sua esibizione conquista la giuria.