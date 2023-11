Andrea Giambruno, le rivelazioni dell'ex fiamma Cristina: «Mi ha sedotta su Facebook e passammo un'estate insieme»

«Mi chiamo Cristina, sono nata in Moldavia e ho avuto una storia d’amore con il giornalista Andrea Giambruno, l’ex compagno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni». Comincia così l'intervista di Di Più a Cristina Girla, vero nome Kristina Latus, una ragazza moldava che ha confessato di aver avuto in passato una storia d'amore con l'ex compagno di Giorgia Meloni. Una storia che risale al 2011, prima che iniziasse la relazione sentimentale con la Presidente del Consiglio.

Giambruno, le rivelazioni di Cristina

Come si sono conosciuti Andrea e Cristina? Lo spiega lei al settimanale di Cairo: «Un giorno, attraverso Facebook, successe che mi arrivarono dei messaggi di un ragazzo italiano che mi faceva dei complimenti.

Era gentile, educato e sembrava sinceramente interessato a conoscermi. Mi invitava a uscire ma io di inviti attraverso Facebook non ne avevo mai ricevuti e all’inizio gli risposi con un po’ di freddezza, pensando di non accettare...».

La ragazza, che all'epoca lavorava in un centro esterico, fece una ricerca e scoprì che proprio su Facebook era amico di una sua amica. «Andrea era davvero un bel ragazzo. Era single e anche io lo ero. Poi era metà agosto, estate piena, ed entrambi eravamo rimasti a Milano per lavorare così decisi di incontrarlo».

Il primo appuntamento e la storia durata un'estate

Di quel primo appuntamento Cristina ricorda che «Andrea era affascinante, galante e molto romantico. Mi disse che lavorava per la televisione, che desiderava avere successo nel mondo della comunicazione, del giornalismo. Era interessante sentirlo parlare. Da parte mia, nei confronti di Andrea ci fu un interesse “a prima vista” ma credo che quello stesso interesse ci fu anche da parte sua nei miei confronti...».

A fine serata «Andrea mi diede un passaggio in macchina e alla fine di quello strano “primo appuntamento al buio” ci scambiammo il nostro primo bacio. Un bacio che ricordo ancora». Insieme per tutta l'estate «poi, smettemmo di vederci...». Colpa del suo visto scaduto. Per questo Cristina dovette tornare in Moldavia.

La ragazza ha un ottimo ricordo di lui. E lo difende anche: «Andrea Giambruno è una persona perbene: lo era all’epoca della nostra frequentazione e sono certa che lo sia tuttora. Chi ha lavorato in televisione, nello spettacolo, sa benissimo che le parole da lui usate nei video che lo hanno messo alla gogna vanno interpretate in chiave goliardica. Chi pensa il contrario, chi dice che lo abbia fatto per altri motivi, sbaglia e non conosce Andrea per niente».