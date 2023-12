Andrea Giambruno triste e riservato. «Ha perso la sua allegria guascona ma vuole tornare in tv a settembre»

Andrea Giambruno vuole tornare in tv. E vuole farlo dopo la prossima estate. Sarebbe stato proprio lui a confidarlo ad alcuni amici fidati ai quali avrebbe detto di aspettarsi di rientrare in video «magari in un tg», luogo parzialmente immune da fuorionda e gaffe che hanno cambiato la sua carriera negli scorsi mesi. A scriverlo, citando fonti Mediaset, è il Foglio.

Giambruno, Pier Silvio Berlusconi: «Subito dopo Striscia ho parlato con Meloni. Ascolti sono saliti dopo il cambio marcia»

Giambruno e il ritorno in tv

L'ex compagno del premier che non conduce più "Il diario del giorno" ora si occupa di curare il coordinamento redazionale di "Diario del giorno".

E secondo voci di corridoio «cammina radente al muro. Buongiorno e buonasera. Ha perso la consueta allegria guascona. Lo incontriamo al bar o in mensa. Così riservato da non essere più lui». Ora «vuole essere dimenticato» e giudicato soltanto per il suo lavoro e sogna nuovi ruoli a partire da settembre 2024. Ripartire da zero ma in prima linea in video, lì dove ama stare.

La nuova casa

Giambruno ora ha traslocato. Ha fatto i bagagli e si è trasferito presso la casa di famiglia, un appartamentino sempre nel quartiere Torrino. Negli scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Chi, il giornalista Mediaset esce di casa la mattina presto «per buttare alcuni cartoni della pizza nella spazzatura, recarsi verso la macchina parcheggiata davanti alla villetta, prendere dall’auto alcuni effetti personali, comprese le scarpe da ginnastica e un sacchetto di Fendi, e rientrare in casa». Una nuova vita per Giambruno costretto a trovarsi un nuovo tetto dove andare a vivere e condividere con la sua piccola Ginevra i momenti in cui passeranno insieme, lontani da mamma Giorgia.Un trasloco fatto poco per volta per non sconvolgere ancor di più la sensibilità della sua Gigì.