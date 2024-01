Ambra Angiolini contro i leoni da tastiera: «Basta, ora blocco sui social»

Giovedì 25 Gennaio 2024, 08:45

Ambra Angiolini prende posizione contro gli hater e i commenti aggressivi e offensivi sui social media. L'attrice, in occasione del debutto al Teatro Bobbio di Trieste con lo spettacolo "Oliva Denaro", basato sulla storia vera di Franca Viola, risponde fermamente sui commenti negativi sotto il post della locandina dello spettacolo condiviso sul suo Instagram. L'attrice ha invitato le persone a non limitarsi a lamentarsi dell'ostilità online, ma a prendere azioni concrete per contrastarla: «Vi dico - scrive Ambra - che sto bloccando tutti quelli che non rispettano il lavoro e le regole di questo mio spazio. Le frustrazioni e la rabbia si possono curare… altrove …grazie. Non lamentiamoci solo della 'pochezzà che circola qui sopra, facciamo qualcosa per fermarla», conclude.