Anna Tatangelo a Verissimo: «Ho saputo dai giornali che Gigi D'Alessio aspettava un figlio»

Anna Tatangelo racconta a Verissimo l'inizio della sua storia con il nuovo fidanzato Livio Cori. La cantante, ospite nel salotto di Canale 5 nei giorni che la vedono al debutto nelle vesti di presentatrice con il programma "Scene da un matrimonio", si lascia andare con difficoltà a una particolare confessione sul suo ex Gigi D'Alessio, «Ho saputo dai giornali che aspettava un figlio».

La storia con Livio: «Quando ci hanno beccati è stato un sollievo»

Anna Tatangelo racconta a Verissimo la sua storia d'amore con Livio Cori, «mi fa ridere, mi fa sorridere», dice commossa. «Nello stare insieme ci siamo ritrovati e poi da cosa nasce cosa. Quando ci hanno beccati e c'era anche mio figlio per me è stato un sollievo. Ho detto "ok ora posso vivere la mia storia"» dice la Tatangelo che si dice innamorata del suo nuovo compagno, rapper e musicista classe 1990.

I due si erano già incontratri diversi anni prima: in concerto insieme nel 2019 e fianco a fianco in studio per lavorare insieme all'ultimo disco di lei, poi la partecipazione a Sanremo. «A Sanremo non mi ero accorta di lui, c'era solo una bella stima artistica», confessa la cantante.

Gigi D'Alessio di nuovo papà: la notizia dai giornali

Anna Tatangelo racconta di aver saputo attraverso la stampa che il suo ex Gigi D'Alessio, padre di suo figlio Andrea, sarebbe dventato padre: «Ho saputo che Gigi aspettava un figlio dai giornali, io sono una mamma il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Io farò il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui perchè non voglio entrare in alcuni meccanismi e a volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli», conclude.

