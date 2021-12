Alessandro Borghi, vittima di bullismo per la sua malattia: «Ho la sindrome di Tourette, ho spasmi e mi soffio le dita». La rivelazione

L'attore del momento da bambino non voleva fare l'attore. Poi fortunatamente gli hanno regalato un libro e da lì l'illuminazione. Alessandro Borghi, l'Aureliano di Suburra ma indimenticabile anche in Diavoli al fianco di Patrick Dempsey, è riconosciuto come uno degli attori più bravi (e richiesti) del momento. Borghi, pronto ad arrivare al cinema con Supereroi, si racconta in un'intervista al Corriere della Sera parlando di lavoro ma anche di vita privata. «Non ci pensavo proprio a voler far l'attore», poi il libro che gli ha aperto «un mondo». Dopo un’adolescenza passata a fare mille lavori, fra cui lo stuntman, e non in una situazione economica agiata, alla fine è diventato una vera e propria star non soltanto del cinema nostrano, tenendo conto anche dell’enorme successo riscontrato con la serie tv di Sky “Diavoli”, con Patrick Dempsey. Poi è arrivato il cinema, ma da perfezionista prima di arrivare al suo primo ciak importante ci sno voluti 10 anni: a 18 anni la prima pellicola e a 28 Solima lo ha scelto per Suburra. Da lì la carriera è decollata per Borghi.

Alessandro Borghi, la sindrome di Tourette

Ma nelle pagine del Corriere Alessandro raccota anche della sua malattia di cui nessuno sapeva nulla (essendo lui molto riservato): la sindrome di Tourette. L'attore ha raccontato che da ragazzo pensava di avere solo dei semplici tic poi invece la diagnosi. Una sindrome che però non gli dà problemi sul set, perchè interpretando un altro personaggi Alessandro Borghi in quei momenti è un'altra persona ed è lui stesso a dirlo.

«Sente che ogni tanto ho un respiro strano? Sono spasmi. È una sindrome neurologica, con vari sintomi: io ho gli spasmi o mi soffio sulle dita. Dopo la diagnosi ho smesso di considerarlo un problema, perché almeno adesso so che cosa ho. Quando recito come faccio? Mi passa». Ma se oggi Alessandro ci ha preso le misure con la sua malattia da ragazzo è stato vittima di bullismo a causa del suo disturbo. «Le parole hanno un peso. L’insulto fa male. È successo pure a me».

Cosa è la malattia che ha l'attore

La malattia di cui soffre Alessandro Borghi è un disturbo neurologico e indica un quadro comportamentale che è caratterizzato da diversi tipi di manifestazioni anche psicologiche che sono presenti in altre sindromi.Spesso ci sono comorbilità con altri disturbi come quelli ossessivo compulsivi e il disturbo da deficit dell’attenzione o iperattività. Praticamente chi è affetto da Sindrome di Tourette, ha dei tic, improvvisi e ripetitivi, che possono essere motori o fonici. Quelli motori sono basati sulla gestualità, quelli fonici su dei suoni prodotti involontariamente con naso, bocca o gola. A volte vengono ripetute delle parole (che possono anche essere degli insulti, ma del tutto involontari). La sindrome colpisce soprattutto bambini e adolescenti e soprattutto i maschi ma con il crescere dell'età tende a sparire.

Vita privata e voglia di diventare papà

Ha parlato anche della sua vita privata e non poteva certo mancare uno spazio per la sua fidanzata Irene e per la sua voglia di diventare papà (dubbi e timori compresi):

«Nella mia testa, ho un pensiero di famiglia come se già esistesse. Il desiderio credo sia legato al tipo di amore che provo. Irene lo vorrebbe forse più di me. Io, a volte, ho dubbi perché non mi piace quello che vedo fuori: non capisco se l’atto di egoismo sia non mettere al mondo qualcuno secondo un tuo giudizio o mettercelo conoscendo il brutto là fuori. Poi, quando ne parliamo insieme, lei mi riporta sul pianeta Terra. Mi dice: ti fai troppe domande. Ha ragione»

La famiglia potrebbe quindi presto crescere.