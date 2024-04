Alessandro Borghi a Belve: «Io, ossessionato dal sesso. Anche con un uomo? Mai dire mai»

Alessandro Borghi è uno degli ospiti della prossima puntata di Belve, in onda martedì 9 aprile su Rai2. L'attore, reduce dal successo della serie "Supersex" ispirata alla vita del pornodivo Rocco Siffredi, non si risparmia e in un divertito botta e risposta con Francesca Fagnani parla del suo rapporto col sesso: «Sì, mi piace, sono ossessionato». E quando la conduttrice chiede quante volte al giorno ci pensa, l'attore risponde: «Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso». «Ma almeno uno all'ora quindi?», ribatte Fagnani, e lui: «Sì 100%, e in tutte le sue forme, diciamo».

Borghi, il sesso e il rapporto con gli uomini

E sul rapporto con gli uomini, quando la conduttrice ricorda a Borghi che al festival di Giffoni aveva detto di non far fatica ad amare un suo amico e gli chiede «ha mai avuto un innamoramento per un uomo?».

Alessandro Borghi parla poi della sua vita privata, la famiglia, la moglie, la paternità, e di quella sul set. E a proposito dei David di Donatello dichiara: «Mi dispiace che il sistema di votazione non preveda l'obbligo di vedere tutti i film, si finisce per votare sempre per gli amici degli amici».