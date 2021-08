Alessandro Borghi accusato di sessismo, la risposta furiosa: «Quanto siete stupidi, non vi sopporto più»

Martedì 24 Agosto 2021, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 19:55

Alessandro Borghi sommerso dalle critiche dei social dopo un'intervista - rilasciata a Io Donna - in cui parlando della sua compagna dichiara: «La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca: rappresenta uno stimolo per mettermi alla pari». Le accuse di sessismo non hanno fatto piacere all'attore, che ha deciso di rispondere in una serie di storie Instagram. E i toni usati sono tutt'altro che pacati. Alessandro Borghi ha sbottato: «Ieri alcuni siti hanno postato un estratto, che va contestualizzato, di una mia intervista in cui parlavo del fatto che secondo me un essere umano, un uomo, per completare la sua esistenza su questo pianeta abbia bisogno di una persona vicino che lo porti a migliorarsi. Io parlavo di me. Voi avete commentato che questa è una cosa sessista. Quanto siete stupidi, porca put*ana, è incredibile questa cosa».

Alessandro Borghi accusato di sessimo, la replica dell'attore

L'attore ha aggiunto: «Tutte le cose che finiscono con -ismo se non si sanno maneggiare bene sono molto pericolose… Come poteva essere un commento sessista? Io ho semplicemente risposto ad una domanda, ho detto semplicemente come un uomo, da solo, come individuo singolo non possa essere interessante. C’è sempre bisogno di qualcuno che ci aiuti a migliorare… e voi avete detto che è sessista. Non vi sopporto più. Menomale che ci sono i miei amici che vi insultano, io non posso». Con un sorriso Borghi ha concluso: «Non cadiamo nel tranello… Per fortuna gli stupidi saranno sempre di meno, vinceremo!».