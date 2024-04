Alessandro Borghi: «Sono ossessionato dal sesso. Con Irene lo facciamo più di una volta al giorno», chi è la fidanzata dell'attore di cui parla a Belve

«Mi piace il sesso. E mi piace tanto. Quindi sì, ne sono ossessionato». Alessandro Borghi si confessa a Belve ospite di Francesca Fagnani. «Quante volte ci penso durante il giorno? Ogni sei pensieri, uno è dedicato al sesso. Sicuramente uno all’ora. E in tutte le sue forme, diciamo». L'attore, interprete della serie tv Supersex, in cui interpreta il protagonista Rocco Siffredi, parla anche della sua vita sentimentale con la compagna Irene Forti con cui - per sua stessa ammissione - ha un'intensa vita sessuale. «Ho girato 95 scene di sesso in 50 giorni, ma nella vita reale ne faccio molte di più. Chiedete a Irene», scherza l'attore. «Quindi 1,9 scene porno al giorno?», chiede divertita la Fagnani. E lui replica: «L'ho detto che mi piace, mica scherzavo».

Alessandro Borghi a Belve: «Io, ossessionato dal sesso. Anche con un uomo? Mai dire mai»



Chi è la fidanzata

Ma chi è Irene Forti? Classe 1982, è una ex modella romana che attualmente lavora come manager di successo.

Irene si è laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma per poi specializzarsi successivamente in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale. Inizialmente ha lavorato come manager nel settore delle risorse umane e successivamente ha fondato la sua società HomeMeansCasa nel settore del coaching psicologico e dello sviluppo di contenuti, idee e progetti artistici, televisivi, cinematografici e teatrali.

Il colpo di fulmine a Londra

La coppia è sempre stata molto riservata, ma da ciò che sappiamo il loro amore è nato a Londra nell’estate del 2019, dopo un vero e proprio colpo di fulmine. Dal 2020 i due vivono insieme dividendosi tra il famoso quartiere Garbatella di Roma e la città di Londra. «La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne», disse lo stesso Alessandro Borghi durante la promozione del film Le otto montagne. «Sono profondamente innamorato di Irene – ha aggiunto l’attore in una recente intervista a Vanity Fair – Mi dice sempre: ‘amo le persone che si alzano la mattina e sanno chi vogliono essere. Questa frase è diventata una vera ispirazione».

Il (particolare) nome del figlio

Nel 2023, il loro amore è stato coronato anche dall’arrivo del loro primo figlio: Heima. Un nome molto particolare e inconsueto che per i genitori ha un valore grandissimo. «Si chiama Heima perché io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme, e durante un viaggio in Islanda la nostra guida, un uomo molto dolce e molto gentile, ci raccontò che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo: si dice ‘heima’ – ha raccontato l’attore a Vanity Fair – Io ci ho pensato e la sera tornando a casa ho detto a Irene: ‘Ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona?’».