Alberto Matano: «Mara Venier mi ha rovinato il week end». Fuorionda a Vita in Diretta, lei ascolta e reagisce così

Alberto Matano, il fuorionda alla Vita in Diretta: «Mara Venier mi ha rovinato il week end». Lei ascolta e reagisce così. Ieri, il giornalista ha intervistato in collegamento la conduttrice di Domenica In. Matano e Mara Venier hanno annunciato che sabato 5 dicembre condurranno insieme il Premio Biagio Agnes su Rai1. Poi il fuorionda inaspettato.

Dal momento che lunedì 7 dicembre Vita in Diretta non andrà in onda per il ponte dell'Immacolata, Matano si è lasciato sfuggire in maniera ironica: «Mara mi ha rovinato il week end...». La frase, però, non è passata inosseravata.

Mara Venier, divertita, "rimprovera" Matano: «Fuorionda ho sentito 'Mara mi ha rovinato il week end'. Quando ti vedo ti meno». Risate in studio.

