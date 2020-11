Da quasi sconosciuto a vincitore di Ballando con le Stelle. Viene introdotto così Gilles Rocca nel salotto domenica di Mara Venier, ospite insieme a Lucrezia Lando di Domenica In, entrambi freschi di vittoria nel programma di Milly Carlucci. "Sono felicissimo, pagherei per rifarlo" dice Rocca "in realtà già mi ero incontrato con Milly, otto anni fa, diciamo che questa così di Bugo e Morgan, ha dato il via a questa edizione, ma Milly ci vede lungo".

Rocca si riferisce alla sera del 7 febbraio al Festival di Sanremo, quando, per pochi secondi appare in video durante il litigio tra i due partecipanti al Festival, in quanto collaborava dietro le quinte come fonico. "Come abbiamo festeggiato? "Io ho dormito solo tre ore", ha risposto Lucrezia Lando "mentre io non ho dormito per niente, e poi nel io appartamento di 65 metri o entrava la coppa o entravo io" scherza in chiusura Gilles Rocca.

In collegamento a distanza anche quattro dei giudici di Ballando con le Stelle. "Non è la finale che avrei voluto, non sono contenta della classifica, trovo molto ingiusto che Alessandra Mussolini sia finita al 3° posto, anche prima di Tullio Solenghi. Alla fine è sempre il pubblico che decide, noi giurati ci becchiamo gli insulti per mese, ma è il pubblico che ha sbagliato" ha detto Selvaggia Lucarelli in polemica "la Mussolini ha ballato sempre bene a Ballando, il problema è tutto il resto, i siparietti extra-ballo che conosciamo. Oggi invece la vedo con una luce positiva e pacificato, quindi mi chiedo quale sia la vera Mussolini?"

Alessandra Mussolini risponde a distanza a Selvaggia Lucarelli "questa coppa la dedico anche a te. A me le polemiche non interessano più, bastano la salute ed il divertimento. Non c'è un'unica sfaccettatura, si cambia, l'unica che non cambia sei solo tu".

"Hanno vinto i migliori. Quando hanno bendato Jilles ho capito che avrebbe vinto" ha detto Ivan Zazzaroni "io ho amato moltissimo Costantino, ha fatto spettacolo, anche se c'erano persone che ballavano meglio, con la sua intelligenza ha preso in giro tutti, anche noi giudici" ha aggiunto Fabio Canino.

In chiusura, anche in collegamento telefonico Milly Carlucci "avendo un cast fisso che dovevamo tutelare abbiamo vissuto ogni problema, ad un certo punto il programma è diventato Ballando con i medici. Miracolosamente siamo arrivati alla fine, bravi tutti i concorrenti, anche i concorrenti che sembrano malefici, ma sono tutti buoni, anche Selvaggia Lucarelli. Ora ci stiamo preparando per la fine di gennaio perché debuttiamo con Il cantante mascherato. Prossima edizione a Ballando? Vorrei avere Mara Venier, anche come ballerina per una sera".

