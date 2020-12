Chiara Ferragni e Fedez, "incidente" in ascensore: «Bloccati, ho le mani che mi sudano»

Fedez e Chiara Ferragni, il balletto poi l'imprevisto: «Bloccati in ascensore, ho le mani che mi sudano». Piccolo inconveniente per i Ferragne, che sono rimasti bloccati in ascensore dopo un balletto rigorosamente condiviso nelle stories di Instagram. I due erano in procinto di uscire per un servizio fotografico e si sono messi a saltellare e ballare nell'ascensore davanti allo specchio e con la consueta ironia. Nella parte finale del video si sente Fedez urlare con agitazione «amore». Poi il buio.

L'IMPREVISTO

Nelle storie successive Fedez ha raccontato quello che è accaduto e ha fatto una raccomandazione ai suoi followers. «Un consiglio, non fate mai dei balletti in ascensore, siamo rimasti bloccati. Ho le mani che mi sudano, sto male», ha dichiarato il cantante, mentre in sottofondo si sente la voce di Chiara che commenta «Assurdo». Nelle immagini che seguono i due sono arrivati a destinazione e prima dello shooting si sottopongono al tampone per il coronavirus.

LE STORIES

Nelle didascalie alle stories pubblicate immediatamente dopo l'imprevisto si legge «Il momento prima del dramma» e «Il balletto era troppo potente». Non si sa bene come siano riusciti a uscire, ma quel che è certo è che la prossima volta che prenderanno un ascensore ci penseranno due volte prima di ballare al suo interno.

