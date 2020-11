Domenica In, Fabrizio Moro: «Mi sento un sopravvissuto, a 45 anni non ho trovato la pace inferiore»

Fabrizio Moro, con la chitarra in mano, è un altro degli ospiti di Domenica In, che oltre a cantare, racconta i suoi ultimi progetti. "Ho scritto un po' di cose, ma senza i live, mi perdo e sto cercando di farmi ispirare da altro. Sto scrivendo insieme a De Leonardis, la sceneggiatura per un film di cui farò anche il regista. Inizieremo a girare il 18 gennaio. E' la storia di due pugili, che nella boxe, cercando una rivalsa nella vita. Abbiamo già scelto gli attori, due interpreti romani, molto importanti di cui io sono fan. Ma non posso dire di più, se non che uno ha 44 anni" ha detto Fabrizio Moro, ospite di Domenica In.

APPROFONDIMENTI VIOLENZA DONNE Rai storia cancella l'intervista di Franca Leosini... CRONACA Insulti choc sui social a Lucia Annibali, 53enne denunciato dalla... L'INTERVISTA Coppia bruciata a Torvaianica, la criminologa: «Quei corpi su... L’INCHIESTA Ponte Sisto, Imen fu uccisa: un video inchioda il killer della ex... PERSONE Mara Venier, le ultime foto su Instagram

Domenica In, l'infettivologo Bassetti piange per la mamma morta. Mara Venier lo consola

Moro, che 13 anni fa vinse il Festival di Sanremo, con Pensa. "Dopo ci sono stati alti e bassi. Serve il fegato, ma anche il cuore. Io mi ritengo un sopravvissuto - dice Moro con un filo di commozione - non è semplice uscire dai momenti bassi, ma è importante avere le persone giuste intorno che ti vogliono bene. Ci sono momenti in cui ti senti molto solo, per esempio dopo un concerto, in cui mi ritrovavo solo dentro un hotel, senza riuscire ad esprimere la positività o la negatività. Non trovo le parole per descrivere certe emozioni".

Gilles Rocca, la gaffe di Mara Venier a Domenica In fa sorridere il pubblico in studio

Fabrizio Mori, oggi 45 anni, con due figli è attualmente single. "Non voglio fare la figura del depresso. Nonostante abbia vissuto momenti di disequilibrio sentimentale, ho scritto molte canzoni d'amore". In questi giorni è uscito l'album di Moro, Canzoni nascoste "ho voluto dare una seconda possibilità ad alcune canzoni. C'è anche una canzone dedicata a mio figlio ed un pezzo in romanesco che farà parte della colonna sonora del film che girerò".

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA