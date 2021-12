Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

I borghi sono ormai vestiti a festa, tra mercatini, alberi di natale, musica e intrattenimento. Tra Perugia e provincia sono tante le occasioni anche per andare a teatro o ascoltare musica. Ecco una selezione per il weekend dell'agenzia giornalistica Avi News.

Todi. Domani alle 17 al teatro comunale, La signorina Giulia di August Strindberg per l'adattamento e la regia Leonardo Lidi che affronta il testo smembrando e ricomponendo la progressione temporale per rivelarne nuove e insolite pieghe interpretative. Per l'ingresso al teatro è necessario Green pass. Per l'acquisto dei biglietti: www.teatrostabile.umbria.it.

Perugia. Al Teatro Bicini, oggi alle 17, Ab Incarnatione - Il Sole e il primo Re di e con Paolo Braconi. Domani alle 11.30 Mangiare il tempo: l torcijone e altre storie dalla tavola natalizia di e con Paolo Braconi. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 333.3879119

Perugia. Al Teatro di Sacco, il reading teatrale Nella città delle donne di e con Caterina Fiocchetti e Giulia Zeetti, sabato alle 21 Sala Cutu (Piazza G. Bruno 9, Perugia). Ingresso (solo con Green pass) 15 euro, ridotto 10 euro (under 30 e over 60). Per informazioni e prenotazioni: 320 6236109 (anche WhatsApp)

Passignano sul Trasimeno. Mercatini di Natale a Castel Rigone, oggi e domani e poi sabato 18 e domenica 19, dalle 14 alle 20 per le vie del borgo. Tra le vie, nelle case e le cantine, è possibile rivivere l'atmosfera natalizia e trovare oggetti di artigianato, decori a tema, street food e animazioni, intrattenimento per bambini ed esibizioni musicali. Per informazioni: pagina Facebook Mercatini di Natale a Castel Rigone

Perugia. Nell'ambito della rassegna Open District, oggi alle 18, al Tempio di san Michele Arcangelo, in via del Tempio corso Garibaldi, esibizione del trombonista, compositore e arrangiatore Filippo Vignato. Domenica alle 19, laboratorio narrativo visivo con Popup libri/spunti/spuntini al ristorante Mandela in corso Garibaldi. Per informazioni: www.garibaldidistrictperugia.com

Tuoro sul Trasimeno. Domani, accensione dell'albero di Natale di Isola maggiore. Alle 16 partenza della fiaccola di accensione dal centro storico e arrivo al lido dove sarà consegnata a Marco Fratini (ass. AISM) che raggiungerà a nuoto Isola Maggiore. Alle 17, accensione dell'albero in diretta Facebook (evento Accensione Albero della Speranza 2021) e, a seguire, festa di Natale per bambini in piazza del Municipio. Per informazioni: pagina Facebook Proloco Tuoro sul Trasimeno