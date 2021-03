18 Marzo 2021

L'IDEA

MAGIONE La didattica a distanza non ferma la progettualità e l'intraprendenza degli studenti dell'Istituto Mazzini che confermano la loro vocazione per il monitoraggio civico. Per il quarto anno la scuola ha aderito all'iniziativa A scuola di open coesione adottando un progetto del territorio del quale analizzare lo stato dell'arte rispetto a tempi e utilizzo delle risorse pubbliche. La classe III A Turismo ha acceso la luce sull'ex Sai Ambrosini di Passignano, in particolare sulla riqualificazione dell'area demaniale occupata dalla scesa in cemento che consentiva all'ex industria aeronautica di spingere i natanti in acqua. Con lo pseudonimo Checkpoint Sai, gli studenti hanno quindi avviato un percorso di monitoraggio che li ha portati a confrontarsi con i protagonisti del progetto di recupero di tale spazio, l'ex sindaco Ermanno Rossi, il suo ex vice e attuale consigliere regionale, Eugenio Rondini, il progettista Diego Contini. Durante l'incontro online, introdotto dalla dirigente scolastica Lorella Monichini, gli interlocutori hanno chiarito alcuni aspetti legati al recupero dell'area, in stato di abbandono, per recuperare la quale sono stati utilizzati fondi Ue con lo strumento dell'Investimento territoriale integrato. Quanto al sito ex Sai, di proprietà privata, l'ultimo progetto, oltre al museo degli idrovolanti, prevede un albergo e una casa per anziani.

Fa. Nu.

