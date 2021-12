Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

IL CONVEGNO

L'edilizia motore della ripresa italiana: il superbonus, con una crescita del 16% del Pil, sta guidando la ripartenza del Paese. E a livello locale la situazione è speculare. E' il dato positivo fornito ieri dal presidente di Ance Latina, Pierantonio Palluzzi, guardando anche alle prospettive del settore commisurate alle risorse del Pnrr. Una grande opportunità ha aggiunto con 108 miliardi di euro stanziati per l'edilizia, circa 20 miliari di euro all'anno da spendere, per realizzare opere a terra entro il 2026. Ma c'è il problema della carenza delle maestranze. Una riflessione, quella di Palluzzi, ad alta voce, fatta all'interno del teatro Moderno di Latina, dove ieri si è tenuto il convegno Ance sulla ripresa dell'edilizia, dopo 12 anni di crisi profonda che ha portato in Italia alla perdita di 600mila posti di lavoro e alla chiusura di 130mila aziende del settore. L'occasione ha portato a Latina l'ideatore del superbonus, riconosciuto strumento valido a livello europeo, il deputato Cinquestelle Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del precedente Governo, l'attuale vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, il deputato Alessandro Morelli della Lega, ed Edoardo Bianchi, vice presidente Opere pubbliche dell'Associazione nazionale Costruttori edili. Ad aprire il tavolo è stato il prefetto di Latina Maurizio Falco che ha voluto sottolineare l'importanza dello strumento del superbonus che lo ha definito di democrazia per il cittadino comune che con l'aiuto dello Stato si vedere rivalutato il proprio immobile. Ogni opportunità evidenzia delle criticità - ha aggiunto il sindaco del capoluogo Damiano Coletta e così è accaduto anche per il superbonus. Ma dopo un primo momento di difficoltà, per la questione legata all'accesso agli atti per portare avanti le pratiche, tutto è andato per il meglio. In quanto al Pnrr noi sindaci ci aspettiamo moltissimo, 66 miliardi da distribuire tra Comuni e province. Una stella polare per l'innovazione, la transizione ecologica, l'efficientamento energetico. Necessaria la semplificazione. Nel suo intervento il presidente dell'Ordine degli Architetti di Latina Massimo Rosolini ha auspicato che il superbonus diventi, se non una misura strutturale, duraturo nel tempo. Da prorogare ad oltranza, perché ha funzionato bene ha detto facendo leva sulla fiscalità. Per quanto riguarda la grande sfida del Pnrr, Rosolini si è mostrato fiducioso e soddisfatto della proposta dell'Istituto nazionale di urbanistica per la creazione di un sistema di Piani integrati d'area che raccolgano tutti gli interventi che possano confluire nel Pnrr. Giovanni Andrea Pol, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Latina, si è soffermato sul valore sociale del superbonus: Pensiamo agli interventi antisismici che possono salvare vite umane o di efficientamento che fanno bene all'ambiente e alla salute. Sono interventi sociali che il superbonus sta favorendo. Anche il presidente Pol ha sottolineato la necessità della semplificazione e in quanto al Pnrr ha auspicato che possa servire alla realizzazione della Roma-Latina. Di superbonus sociale ha fatto riferimento anche Antonio D'Angelis (presidente dell'Ordine dei geometri e dei geometri laureati), ma per un altro aspetto: Abbiamo avuto tre condoni edilizi, ma le professioni del settore non hanno mai fatto squadra; con il superbonus ci siamo alleati, abbiamo portato avanti pratiche in equipe. E questo è un bene, perché premia anche le specificità. Per la prima volta siamo un modello ha commentato l'onorevole Fraccaro Questa misura, che inizialmente è stata definita folle, proprio oggi è stata elogiata da alcuni importanti membri della Commissione Europea. Dopo aver preso la strada giusta, oggi non dobbiamo abbandonarla. Dobbiamo sì spendere le risorse, ma anche fare le riforme, è stato il messaggio lanciato da Bianchi al Governo.

Rita Cammarone

