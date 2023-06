Porta Signina si aggiudica il 36° Palio Madonna del Soccorso di Cori

Porta Signina vince la 36esima edizione del Palio Madonna del Soccorso di Cori con 5 anelli; 4 anelli rispettivamente invece per Ninfina e Romana. Ieri pomeriggio circa 2.700 persone hanno affollato piazza Signina per assistere alla tradizionale competizione, tra le più antiche e apprezzate della regione Lazio, che vede sfidarsi le tre contrade cittadine, Signina, Romana e Ninfina. La prima edizione risale al 1937, ma il Palio Madonna del Soccorso si svolge senza interruzioni ormai dagli anni Novanta. “Abbiamo registrato un incremento di partecipazione dei visitatori, il maggiore registrato negli ultimi 25 anni, anche rispetto allo scorso anno. Dopo la pausa dettata dal Covid, dallo scorso anno il Carosello storico sta registrando una forte presenza di visitatori. C’è un grande lavoro dietro a tutto questo, iniziamo a lavorare per il Palio già da settembre: per noi questa risposta di pubblico è una grande soddisfazione”, commentano dall’Ente Carosello.

“Una gara combattuta fino all’ultima corsa, equilibrata, emozionante ed adrenalinica, poi, nell’ultima corsa, con la stoccata finale di Oreste Agnoni, Porta Signina si è aggiudicata la vittoria, vittoria che negli ultimi cinque anni era stata sempre portata a casa dalla contrada Porta Ninfina. Va sottolineato però che la gara è soprattutto un gioco di squadra, ogni contrada ha i suoi cavalieri in campo che lavorano insieme per la vittoria”, spiegano ancora dall’Ente Carosello. Magistrature della Comunità, spettacolo degli Sbandieratori della Città di Cori e corteo storico in preziosi abiti d’epoca hanno introdotto la competizione a cavallo.

In particolare il corteo storico, con priori, nobildonne e cavalieri, partito da piazza della Croce e giunto a Porta Signina, ha permesso ai visitatori di immergersi in un’atmosfera particolarmente antica e rievocativa,

Quest’anno il Palio, che ritrae una figura femminile avvolta in un manto blu tempestato di stelle, è un omaggio alle opere religiose presenti nelle chiese di Cori ed è firmato dal Maestro corese Patrizio Marafini. “Suggestivo e ricco il corteo storico, spettacolare l’esibizione degli Sbandieratori del Leone Rampante e delle Contrade di Cori, avvincente fino all’ultimo la gara di corsa all’anello tra le tre porte. Siamo orgogliosi del grande consenso di pubblico ottenuto anche quest’anno", commenta Maria Teresa Luciani, presidente dell’Ente Carosello Storico dei Rioni di Cori. Una rievocazione storica curata davvero in ogni minimo dettaglio, con al centro le tradizioni popolari legate strettamente al territorio di Cori.