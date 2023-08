Domenica 13 Agosto 2023, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 15:10

Tutto è pronto per dare inizio alla festa. Questa sera, alle 21 allo stadio Francioni, il Latina Calcio 1932 ospita la Lazio in occasione del primo memorial "Vincenzo D'Amico".Una serata di gala, un match attesissimo, che si disputerà in uno stadio in festa. Saranno più di 6.000 gli spettatori che riempiranno il tempio del calcio nerazzurro per assistere ad un match di altissimo livello. I biancocelesti sono ad una settimana dal via del campionato di serie A e presenteranno i loro pezzi da novanta.Ma la formazione nerazzurra non ha la minima intenzione di recitare il ruolo della comparsa, come ammesso dallo stesso tecnico Daniele Di Donato alla vigilia dell'incontro. «Potersi confrontare con dei grandi campioni è sempre bello, regala grandi stimoli e noi cercheremo di fare del nostro meglio per metterli in difficoltà. Sarà gara vera, voglio vedere progressi sotto ogni punto di vista, specie in fatto di equilibrio e personalità. Poter confrontarsi con una formazione del genere rappresenta un regalo per i tifosi e per l'intera città».Staserà ci sarà l'opportunità di vedere per la prima volta al Francioni tanti volti nuovi. Rispetto alla passata stagione, la rosa del Latina ha subito notevoli modifiche e a tre settimane dal via c'è la curiosità di scoprire a che punto è la preparazione della squadra in vista del terzo campionato di Lega Pro.Non sarà la prima volta per la Lazio al Francioni. Era il 28 marzo del 1996 quando la formazione allora guidata da Zdenek Zeman affrontava in amichevole, davanti a uno stadio gremito, l'undici allenato da Giancarlo Sibilia. Una squadra, quella biancoceleste, che si preparava a diventare grande, a conquistare titoli, in Italia e in Europa. Gottardi, Favalli, Boksic, Signori e compagni diedero spettacolo rifilando otto reti agli avversari. Proprio il numero 11 realizzò una doppietta, Gottardi e Franceschini misero la loro firma, ma a prendersi la scena quel pomeriggio fu il giovane Iannuzzi con un poker.Il Latina, per stessa ammissione del suo allenatore, è quasi al completo. Per diverse settimane si era anche parlato di un possibile addio di Sannipoli, ma in questo senso il direttore sportivo Patti ha voluto fare chiarezza attraverso una nota.«Daniel non è mai stato in uscita, non lo è tuttora e non è mai entrato in un possibile mercato., perché con il giocatore c'è piena sintonia. Siamo sempre stati disponibili al dialogo e all'ascolto su tutte le tematiche che coinvolgono i nostri calciatori, nessuno escluso. Siamo certi che quanto apparso sui giornali sia frutto di chiavi fantasiose di lettura del mercato e che tali indiscrezioni siano lontane dalla professionalità che tipicamente caratterizza i club citati nelle notizie apparse". Intanto si registra anche un rinnovo importante.Ieri, attraverso un comunicato ufficiale, il club ha reso noto il prolungamento del contratto con Lorenzo Di Livio. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma, infatti, ha siglato un accordo con la società del presidente Antonio Terracciano fino al 30 giugno 2025. Di Livio è diventato con il passare degli anni una colonna della formazione di Daniele Di Donato, collezionando 60 presenze in due stagioni di Lega Pro.Sarà proprio lui uno degli uomini chiave del prossimo campionato, con la sua velocità e i suoi inserimenti i nerazzurri potranno beneficiare di un'arma in più in fase di possesso. La sua crescita è stata esponenziale e la stagione che sta per cominciare potrebbe essere quella de definitivo salto di qualità.