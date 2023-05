Martedì 30 Maggio 2023, 11:14

Tutti impegnati a fare le proprie valutazioni, con una novità: visto il commissariamento degli Ater da parte del presidente della Regione, Francesco Rocca, la presidenza di quello di Latina potrebbe essere "offerta" dagli alleati di centrodestra a Forza Italia in luogo di un secondo assessorato nella giunta del capoluogo pontino. La giornata di ieri ha visto impegnati diversi partiti della maggioranza di centrodestra di Matilde Celentano in valutazioni sul da farsi per sbloccare la vicenda giunta, in particolare dopo che la sindaca, già nella giornata di domenica, aveva ribadito ai suoi l'esigenza di fare presto e di avere la lista dei nomi sul tavolo per oggi. Lista che però, per oggi, difficilmente sarà pronta.

La prima cittadina - si apprende - in prima persona avrebbe ieri ribadito l'urgenza di mettersi al lavoro e di avere comunque l'elenco, se non oggi, al massimo domani. Tra le diverse formazioni che si sono incontrate ieri - al loro interno - ci sono FdI e FI, mentre la Lista Celentano si era confrontata già nella serata di domenica. In tutti i confronti, i coordinatori hanno sostanzialmente aggiornato i propri eletti sulla situazione in atto, raccogliendo in alcuni casi anche eventuali disponibilità per la giunta. Giunta che vive una situazione sostanzialmente di stallo, dovuta al fatto che FI vorrebbe due assessorati e non uno solo come era stato previsto all'inizio. Salterebbe dunque lo schema, emerso in seguito ai voti ottenuti dalle liste, 4-2-2-1-1 (rispettivamente FdI, Lista Matilde Celentano, Lega, FI e Dc-Udc), schema che include però anche presidenza del Consiglio e vice sindaco. Ma ora entrano in ballo altre posizioni. Si vorrebbero considerare anche altri incarichi come valore di assessorato. E, per FI, potrebbe venire avanzata un'offerta nelle prossime ore: l'Ater di Latina. Ater che, in tutte le province laziali, sono state commissariate (e di fatto azzerate le cariche) dal presidente Rocca pochi giorni fa. Ma FI potrebbe trovarsi di nuovo a combattere con FdI: la poltrona dell'Ater - secondo le indiscrezioni - interesserebbe anche il partito di Giorgia Meloni.

IL BALLO DEI TECNICI

Non è tutto. Come noto, finora erano previsti due assessorati tecnici di scelta diretta del sindaco Matilde Celentano, uno all'Urbanistica (un professionista di Latina) e uno al Bilancio, con l'ipotesi di Ada Nasti. Posizioni che vengono considerate in quota FdI e in quota Lista Celentano. Queste due posizioni rappresentano però un'ultima spiaggia, una specie di "riserva", ma attenzione: non necessariamente con quelle deleghe. Insomma, se qualcuno si lamentasse, lì si potrebbe trovare la soluzione finale. Tra gli incontri interni, anche quello della Lista Celentano, nel corso del quale Annalisa Muzio avrebbe sciolto la riserva, conferendo la sua disponibilità verso un assessorato. Nell'ambito della stessa lista, il secondo eletto, Enzo De Amicis, in merito a ipotesi di avvicinamento a Dc-Udc, tiene a precisare: «Non ho parlato con nessuno in quella lista. Ho trovato questa mia collocazione in un ambito scevro dai partiti, e voglio continuare a mantenerla».