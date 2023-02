Lunedì 13 Febbraio 2023, 11:52

LATINA - Un successo fortemente voluto, arrivato in rimonta e con pieno merito. Il Latina Calcio 1932 si riscatta immediatamente dopo il ko con il Taranto, conquistando la seconda vittoria interna consecutiva che vale il sorpasso alla Virtus Francavilla, stesa al Francioni 2-1 grazie ai gol di Fabrizi nel primo tempo e Ganz, su rigore, nella ripresa. Dopo una manciata di minuti gli ospiti hanno trovato la rete del vantaggio con Patierno, ma poi hanno subito il ritorno dei nerazzurri, ora di nuovo in zona play off.



LA GARA

Di Donato decide di cambiare assetto, passando dal 3-5-2 al 4-4-2, con i giovani Cortinovis e Calabrese coppia centrale difensiva e il duo d'attacco composto da Ganz e Fabrizi. L'inizio non è dei migliori, dopo appena undici minuti infatti la Virtus Francavilla trova il gol (contestato) del vantaggio. Cisco ruba palla a Sannipoli in mezzo al campo con un intervento che lascia molti dubbi e, con il calciatore nerazzurro a terra, è Patierno a sfruttare in maniera impeccabile un buco difensivo dei pontini Il Latina ci mette un po' a rialzare la testa, mentre i biancazzurri, nel momento di maggiore fiducia, hanno il demerito di non mettere in ghiaccio la sfida.

E così, a poco a poco, Amadio e compagni risalgono la corrente, affidandosi all'esperienza di Ganz che, al 35', tenta con una girata al volo di beffare Avella, senza successo. Ma al 41' arriva il pari: Carissoni vola sulla destra e mette al centro dell'area un pallone invitante sul quale Fabrizi ci mette la testa, superando il portiere avversario. Una rete che dà grande spinta ai nerazzurri che, al 45', potrebbero anche raddoppiare con una gran conclusione dalla distanza di Riccardi, respinta da Avella. Sempre l'estremo difensore ospite si supera nel recupero, disinnescando un tiro cross velenoso dell'inesauribile Carissoni.



LA RIPRESA

Nella ripresa il Latina entra in campo con la convinzione di chi sa che può farcela. Dopo 4', su una punizione calciata da Riccardi, Ganz è abilissimo a conquistare palla in area di rigore, costringendo il suo diretto avversario a commettere fallo. Un rigore che lo stesso attaccante arrivato nel mercato di gennaio, trasforma con freddezza sotto la Nord'.

Una volta ribaltata la situazione, la squadra di Daniele Di Donato non si accontenta di difendere, ma prova a chiudere in maniera definitiva i giochi. Ganz, al 18', ha sul destro una buona chance, ma Avella controlla il piazzato a botta sicura del bomber. Poi è Di Livio, poco più tardi, a preferire un assist al centro per Fabrizi invece della conclusione diretta in porta da ottima posizione. Calabro prova a cambiare, inserendo Karlsson al posto di Maiorino e Solcia per Cisco, Di Donato invece è costretto a cambiare Cortinovis, causa infortunio, con De Santis, mentre Riccardi lascia spazio a Furlan.

Negli ultimi minuti c'è spazio anche per Rosseti, rimasto ai margini della rosa durante la sessione invernale di mercato, e ora di nuovo utile alla causa. La Virtus Francavilla vorrebbe reagire, ma trova sempre la strada sbarrata. Il Latina si muove in blocco, respingendo ogni assalto degli avversari, a secco di vittorie lontano dalla Puglia da più di un anno. Per il Latina arriva così, al termine di sei minuti di recupero, una vittoria decisamente preziosa in ottica play off. La formazione di mister Di Donato, vola a quota 36 in classifica, a più 1 rispetto proprio ai biancazzurri. Dopo una settimana i pontini tornando quindi tra le prime dieci del gruppo C, la maniera migliore per preparare la prossima sfida di campionato in casa dell'AZ Picerno, altra formazione in lizza per un piazzamento play off.