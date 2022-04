Lunedì 25 Aprile 2022, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 11:15

La Top Volley strapazza (3-1) a domicilio l'Allianz Milano e porta a casa 3 punti preziosissimi per la classifica di questi play-off Challenge. Una partita per niente facile per i pontini di coach Soli che hanno sempre tenuto il campo se si esclude un pericoloso calo di tensione nel secondo set che gli è costato un parziale praticamente già vinto. Sull'1-1 la squadra ha saputo reagire, gestita da un grande Baranowicz che ha avuto modo di mandare a punti tutti i suoi attaccanti. Ma è stato Maar il giustiziere di questo match, con ben 26 punti a referto (3 gli ace, i muro). Soprattutto nel quarto set il canadese è apparso davvero inarrestabile (12 punti) ed è stato lui a trascinare la Top alla vittoria contro una Milano che è andata calando incapace di tenere testa a una Top Volley che davvero ha sbagliato ben poco. In campo Soli ha schierato Baranowicz in regia, Dirlic opposto, Maar e Raffaelli (preferito all'ultimo minuto a Rinaldi) di banda, Bossi e Zingel al centro e Cavaccini libero. Piazza ha risposto con Porro al palleggio, Patry opposto, Ishikawa e Jaeschke di banda, Piano e Chinenyeze centrali e Pesaresi libero. Match in equilibrio nella fase di avvio poi Raffaelli con un ace compie il primo strappo. Dirlic e Maar picchiano duro e la Top va a conquistare il primo set con Dirlic al secondo tentativo: 25-20. Milano sembra accusare il colpo e si ripresenta in campo piuttosto spenta. Ne approfitta la Top che batte meglio, attacca con più positività e difende tutto. Il parziale sembra avviato a una facile vittoria della Top, ma sul 15-9 un errore di Dirlic manda in battuta Chinenyeze che ridà a Milano forza e voglia di reagire ed è 15-15. Un successivo turno in battuta di Jaschke consente ai meneghini di invertire l'andamento del set, Milano sorpassa e va a pareggiare i conti con un ace di Porro 25-21 Il match si riaccende e il terzo set è combattuto punto a punto ma poi Milano sembra non riuscire a tenere il ritmo e nel finale con un break di 4 punti Cisterna va a conquistare il primo set-ball. I padroni di casa ne annullano due ma poi Dirlic porta la Top sul 2-1. Il quarto parziale è Maar show. L'attaccante canadese, imboccato da un impeccabile Baranowicz, ha fatto in campo il bello e cattivo tempo. Milano è apparsa senza più carburante e il divario è andato crescendo in modo imbarazzante per i lombardi che provano una timida reazione sul 22-13, ma il recupero è impossibile e la Top va a prendersi una importantissima vittoria 25-16. La situazione vede Piacenza e Monza a 6 punti, Verona e Cisterna a quota 3 e Milano e Taranto a zero punti. Prossimo appuntamento mercoledì. A Cisterna arriverà Taranto

Cisterna: Zingel 7, Cavaccini libero, Maar 26, Dirlic 20, Bossi 5, Baranowicz 3, Bossi 10. All. Soli. Milan: Chinenyeze 11, Romanò 3, Patry 13, Piano 6, Mosca 2, Ishikawa 8, Porro 3, Jaeschke 15. All. PIazza. Note: parziali: 25-20, 21-25, 25-21, 25-16. Cisterna: battute vincenti 8, errate 13, attacco 56%, muri 10, ricez. 46%(22). Milano bv, 5, errate 15, at. 45%, ric. 48% (18).

Gaetano Coppola

