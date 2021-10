Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:02

ELEZIONI

Valentino Mantini è il volto scelto per dare una svolta a Cisterna che viene da anni turbolenti, Ieri alle 16.20 l'Ufficio Centrale Elettorale, presieduto dal Giudice presso il Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha lo ha proclamato eletto alla carica di sindaco del Comune di Cisterna di Latina. Dopo l'accertamento del totale dei voti validi, in tutto 14.879, il presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale ha proclamato Mantini sindaco avendo riportato, al termine del ballottaggio, 8.243 voti validi. La proclamazione di rito si è svolta nella Sala Consiliare alla presenza, oltre che del neo sindaco, del Commissario straordinario Enza Caporale e dei Sub Commissari Marialanda Ippolito e Maurizio Alicandro. Mantini, al termine della piccola cerimonia, ha ringraziato il Commissario e i Sub Commissari per il lavoro svolto.

Mantini, espressione della coalizione di centrosinistra, avrà dalla sua 15 consiglieri comunali. Raccontano così questa avventura i consiglieri del Pd Andrea Santilli, Aura Contarino e Giovanni Santelli: «Il nostro Partito ha visto nascere i frutti di un lavoro durissimo, giorno per giorno. Ha trovato e ritrovato compagni di viaggio, ed insieme abbiamo raggiunto un risultato straordinario». Per Conosco Cisterna sono stati eletti Renio Monti, Gloria Pesce, Piero Paliani, Maria Renè Carturan e Quirino Mancini, che puntano sulla necessità di «ritrovare quel senso di unione e di compartecipazione al bene comune che è elemento cardine essenziale di ogni comunità che intenda risollevarsi». Stefano Caianiello, Mascia Cicchitti e Francesco Maggiacomo sono i consiglieri della lista Sempre Cisterna: «Abbiamo inserito - dicono - dei punti programmatici non negoziabili, perché tutti eravamo e siamo orientati verso la visione di una città nuova, vivibile per l'intera comunità. Cisterna ha creduto in noi e nella nostra idea di città inclusiva». Il Movimento 5 Stelle con i confermati Elio Sarracino e Marco Capuzzo si sofferma sul lavoro svolto «che ha convinto i cittadini a sostenerci e che ci vede in una coalizione coesa che ha saputo mettere al centro i temi e la progettualità». Infine Maria Innamorato e Gerardo Melchionna per l'omonima lista sottolineano: «Finalmente abbiamo vinto e con noi la città di Cisterna, dopo due tentativi abbiamo scelto di stare in una coalizione e di scegliere un sindaco, che per le sue qualità professionali e umane, potesse rappresentare tutti noi». Nella maggioranza diversi professionisti, che potranno dare un contributo determinante per la scelta della squadra di governo. Ex assessori come Quirino Mancini, Piero Paliani e Francesco Maggiacomo entrando in giunta favorirebbero l'ingresso dei primi non eletti. Nessuna indiscrezione per quanto riguarda la scelta di vicesindaco e presidente del consiglio, la coalizione non si è ancora incontrata per decidere. Certo i numeri delle elezioni potrebbero dare delle indicazioni.

Ieri il sindaco, in attesa dell'insediamento ufficiale, ha staccato il telefono, un giorno di riposo. Una campagna elettorale iniziata lo scorso marzo e terminata domenica con la vittoria al ballottaggio. Subito dopo l'elezione Mantini si è recato presso il palazzo comunale dove ha incontrato il commissario prefettizio, la dottoressa Enza Caporale, da cui ha ricevuto le prime consegne e le indicazioni sul lavoro di un riassetto amministrativo svolto negli ultimi mesi.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA