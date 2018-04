Nel mirino 50 “Reds” violenti: rischio infiltrati al Concertone

di Cristiana Mangani

Sono cinquanta gli ultrà del Liverpool segnalati all’Italia dalla polizia inglese. Un gruppo di “pericolosi”, anche se non i più violenti, visto che in Inghilterra le regole contro la violenza negli stadi sono preventive e repressive. E chi ha precedenti per episodi analoghi non può uscire dal paese, perché gli viene ritirato il passaporto. Arriveranno molto probabilmente con mezzi propri, e non con i charter messi a disposizione dalla società. E chissà che non decidano di partecipare...