Roma-Liverpool, tre giorni di stop all'alcol in centro

Tre giorni di stop al consumo di alcol nelle strade del centro storico di Roma e nella zona attorno allo stadio Olimpico. Questa una delle misure di sicurezza più severe che dovrebbe essere varata in occasione del match di ritorno di Champions Roma- Liverpool. L'ipotesi è quella di un'ordinanza che vieterebbe dall'1 al 3 maggio la vendita, il trasporto e il consumo in strada di alcolici e bevande in contenitori di vetro. L'ordinanza potrebbe essere firmata già in giornata.



C'è timore a Roma per il ritorno della semifinale di Champions league fra Roma e Liverpool. Sono circa 5mila i tifosi ospiti attesi per il match in programma all'Olimpico mercoledì sera. Tra questi quasi mille dovrebbero essere ultrà e dunque considerati a rischio. Il dispositivo di sicurezza punterà a controllare le frange più violente delle tifoserie per scongiurare eventuali vendette dopo i fatti di Liverpool. In campo per garantire la sicurezza in occasione della partita all'Olimpico dovrebbero essere impiegati oltre mille agenti delle forze dell'ordine.



Paura soprattutto per gli obiettivi del centro più sensibili, con il ricordo ancora vivo della guerriglia scatenata dai tifosi olandesi del Feyenord tre anni fa in piazza di spanga, quando venne danneggiata la fontana della Barcaccia.





