I Fedayn, gruppo storico del tifo violento: isolati all’Olimpico e pericolosi in trasferta

di Alessia Marani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Aveva finito di scontare un daspo di tre anni nel 2015. Daniele Sciusco, classe 1989, uno dei due Fedayn arrestati per gli scontri di Liverpool e in attesa di processo il 24 maggio insieme con l’amico Filippo Lombardi, 21 anni. Era l’estate del 2012, a luglio, l’Italia giocava la finale di Euro Kiev contro la Spagna e al Circo Massimo era stato allestito un maxi-schermo per assistere al match. Gli azzurri vengono battuti 4 a 0. Alcuni tifosi italiani cominciano a prendere a calci il monitor, volano bottiglie e sassi, uno...