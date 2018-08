Esodo al via, auto nel mirino dei tutor anche per bollo e revisione

di Francesco Malfetano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Bollino nero sulle autostrade italiane. Oggi e l’11 agosto infatti, sono le uniche due giornate a cui il ministero dell’Interno ha apposto il temuto bollino. Per i restanti weekend del mese invece, è stato scelto il segno rosso che ovviamente non frenerà i milioni di viaggiatori che si metteranno al volante per raggiungere le spiagge e le località turistiche del nostro Paese. Ma anche quest’anno i veri protagonisti dell’esodo estivo, accanto agli italiani in ferie, saranno i controlli...