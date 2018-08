Allerta meteo, rischio grandine dal pomeriggio: da Roma a Napoli temporali "flash"

A guardare il cielo non si direbbe, ma a sentire gli esperti meteo, invece, sì: allerta meteo oggi per piogge e temporali. Secondo il sito Meteo.it

a causa di infiltrazioni fresche da nord-est dai Balcani e dalla Russia, si innescheranno temporali anche di forte intensità, non solo sulle Alpi, ma soprattutto al centrosud; in particolare nel primo pomeriggio nasceranno numerosi focolai temporaleschi dalle Alpi e Prealpi verso la Pianura del Piemonte e verso la pianura della Lombardia, del veronese e pordenonese





colpiranno le regioni centrali - scrivono gli esperti - quindi il Grossetano in Toscana, altri dall’Abruzzo scenderanno impetuosi ed impietosi e con grandine verso Viterbo e Roma, altri più a Sud dall’Irpinia si estenderanno in poche ore nel pomeriggio verso Napoli, Salerno, altri infine imperverseranno su Puglia fino al Salento, altri in Calabria, Sicilia orientale e Catania e a sorpresa in tutta la Sardegna, ivi con grandine di grosse dimensioni su Cagliari e Nuoro