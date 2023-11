Bollo fatture elettroniche, la scadenza del 30 novembre

Lunedì 13 Novembre 2023, 10:33

Il 30 novembre 2023 è il giorno della scadenza per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse e ricevute dall'Agenzia delle entrate nel terzo trimestre 2023. Tale termine si applica alle fatture con data di ricezione presso il Sistema di Interscambio (SdI) compresa tra l'1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023. Nel caso delle fatture emesse verso privati (operatori Iva e consumatori finali), vengono considerate quelle con data di consegna o messa a disposizione precedente al 30 settembre 2023. Per le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione (PA), oltre alla ricevuta di consegna, si considerano anche le fatture in decorrenza termini e quelle non consegnate, purché la data di messa a disposizione preceda il 30 settembre 2023.