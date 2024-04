Successioni in modalità telematica, ecco cosa cambia: imposta unica e nuove norme sui patti di famiglia

Il governo punta a semplificare tutta la corposa normativa che riguarda le successioni ei moltissimi adempimenti previsti attualmente. Si interviene anche sulle successioni e le imposte per bollo, registro, ipoteca e tributi speciali catastali che riguardano i servizi dell'Agenzia delle entrate. Si punta ad un tributo unico. Si cambia anche sui patti di famiglia. Gli interventi sono previsti da un decreto legislativo che arriverà domani sul tavolo del consiglio dei ministri ed è un altro passo della riforma fiscale. Si punta ad introdurre anche per la successione l'autoliquidazione delle imposte così come avviene già, ad esempio, per le dichiarazioni sui redditi. Si aggiorna inoltre la normativa dei trust e si rivedono le tabelle relative agli adempimenti.

