Tamponamento in A4 con 11 feriti, il fine settimana è da bollino nero

FRIULI e VENETO - Incidente stradale nella prima serata di ieri, venerdì 3 agosto, intorno alle 21, lungo la autostrada A4, in direzione Trieste nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio di Nogaro con 4 macchine coinvolte e 11 persone ferite in maniera lieve, tutti stranieri. Sul posto sono giunte diverse ambulanze da Latisana in codice giallo, i vigili de fuoco, la polizia stradale e il personale di Autovie Venete. Nessuno dei feriti è stato portato in ospedale.



Incidente in A28

Sempre ieri, alle 13, ma lungo la A28 Portogruaro Conegliano, nella tratta Porcia Fontanafredda, dopo Sacile Est, nel comune di Porcia, tamponamento tra due macchine con una persona che è rimasta ferita, soccorsa dall'equipe medica di una ambulanza giunta in codice giallo, poi trasportata all'ospedale di Pordenone per diverse contusioni al tronco e al collo.



Le previsioni

Bollino nero per la giornata di oggi, sabato 4 agosto: lo stop ai mezzi pesanti è in vigore dalle 8 alle 22. Sarà la A4 in direzione Trieste, la carreggiata più sotto pressione, con possibili incolonnamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli che portano alle località balneari. In direzione Venezia, invece, flussi sostenuti ma più fluidi, anche se non sono escluse code in prossimità dei caselli che portano alle località di mare.



In A23

Lungo la A23 Palmanova Tarvisio, dove transitano soprattutto i turisti in arrivo da oltre confine, transiti sopra la media e quindi possibili code in direzione Palmanova in particolare all’altezza del nodo. I flussi di veicoli saranno intensi sia al mattino che al pomeriggio. In direzione Tarvisio, invece, non sono previste criticità di rilievo. A57, infine, a forte intensità di traffico in direzione Trieste.



Domenica 5 agosto: bollino rosso

Domenica 5 agosto, giornata da bollino rosso, ai mezzi pesanti sarà imposto il divieto di transito dalle 7 alle 22. Il traffico sarà intenso in A4, in entrambe le direzioni, con possibili congestioni in uscita alla barriera di Trieste Lisert e ai caselli cosiddetti “balneari”. Traffico sostenuto anche in A57.

