Calenda: «Il governo tira a campare. Renzi? Collaboriamo»

«Certo che ci siamo sentiti, e di sicuro all'Italia serve una terza forza contro il populismo dei 5 stelle a cui il Pd ha ceduto tutto e contro il sovranismo di Salvini. A questo terzo polo noi di Azione stiamo lavorando con Più Europa. Quanto a Renzi, siamo d'accordo a ragionare - e in Puglia c'è l'occasione di farlo e il terreno giusto - su candidati comuni nel voto delle regionali quando i candidati proposti dal Pd non li riteniamo bravi. Con Renzi ci siamo detti che Michele Emiliano è un pessimo governatore. Oltretutto non si capisce perché il Pd lo candidi, visto che ha sempre sputato su quel partito in tutti i modi, non è più del Pd, ha attaccato tutte le politiche del Pd quando governava con il centrosinistra e alle primarie ha portato le truppe cammellate».«Al momento, ci divide la posizione sul governo: il partito di Renzi è nella maggioranza e noi all'opposizione. Ciò non toglie che, per esempio alle suppletive di marzo a Roma, si possa trovare un candidato comune. Ne ho in mente alcuni. Non faccio nomi, ma serve qualcuno che abbia una conoscenza molto profonda e di tipo anche tecnico della Capitale. Perché Roma avrà un'importanza particolare nel 2020. C'è la discussione sui poteri straordinari della Capitale e un'emergenza cittadina evidente e davvero preoccupante».«Certo che sì! Il Pd e il governo, su questo e su molto altro, sono grillizzati. L'Italia purtroppo, anche per colpa dei dem, è nettamente a guida 5 stelle. Basti pensare ai tentativi assurdi di nazionalizzare tutto: dalle autostrade, all'Alitalia, all'Ilva. Per non dire del taglio del numero dei parlamentari fatto male e di altri errori di tipo ideologico e demagogico».«Qui siamo a un pericolosissimo arretramento del Pd. I tentativi di approdo al garantismo si sono arenati tristemente. E il Pd è piombato in un giustizialismo caciarone. Pensano di risolvere per legge problemi che attengono alla gestione amministrativa della giustizia. E così non si fa che intasare tutto il sistema e allungare all'infinito i processi. Anche il fatto che ogni comportamento sbagliato diventi penalmente rilevante comporta un ovvio intasamento della giustizia con i tempi che vediamo. Una normativa penale iper-punitiva e persone che escono dal carcere dopo pochi anni: questo combinato disposto non mi pare di grande efficacia».«Di sicuro, l'Italia non può permettersi di dover scegliere tra il sovranismo di Salvini e il neo-populismo di Zingaretti e Grillo. La nostra road map è arrivare a un soggetto unico con Più Europa e dialogare, sulla base della concretezza, con Italia Viva e con gli altri soggetti dell'area liberale. Bisogna valutare, anche nella scelta dei candidati regionali, sui dati di fatto: sulla bravura delle persone. Invece l'Italia è ancora bloccata nella vecchia battaglia ideologica tra fascisti e comunisti. Dobbiamo sforzarci in tutti i modi per staccare le forze socialdemocratiche dal grillismo e le forze popolari dal salvinismo. E' un progetto ambizioso ma possibile».«Il proporzionale, a un partito come il nostro di Azione, in questo momento lo avvantaggerebbe. Ma non aiuta il Paese. Non decide chi governa e favorisce i frazionismi e i trasformismi».«Niente, in qualunque caso. Il governo resterà aggrappato a se stesso. Il Pd ha messo in conto di non poter mai più vincere le elezioni nazionali. E quando una leadership pensa questo, non serve cambiare la linea politica del partito: occorre cambiare la leadership. I dem restano inchiodati all'idea anti-storica e perdente della difesa dal fascismo. Argomento che la sinistra ha usato sempre, anche contro Berlusconi, e che le ha provocato sconfitte a ripetizione. Penso insomma che il governo e il Pd, con i 5 stelle, continueranno a vivacchiare. Puntano alla sopravvivenza dentro il bunker, ma il bunker pieno di crepe».