Crozza/Calenda: «Prima di entrare in politica il mio stipendio era di 3 milioni di euro»

EMBED





Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni del leader di Azione, Carlo Calenda: «Lei non ha idea, quando vado al supermercato con mia moglie e le dico: «Amore mio mi raccomando, prendiamo cibo serio, senza zuccheri, senza grassi, senza sale, solo cose serie e sane”. Ce la fai amore mio a prendere broccoli, carote, lupini. Ce la fai? E lei: “Certo che ce la faccio, ma poi la fai l’alleanza con Conte?”. E appena sento nominare Conte, io esco dal supermercato col carrello pieno di Ringo, salame e gorgonzola… e mentre mia moglie guida per tornare a casa, Ringo, fetta di salame, pezzo di gorgonzola, e altro Ringo a chiudere. / Certo che poi le viene il mal di pancia! / Ma infatti il mio partito non dovevo chiamarlo Azione… dovevo chiamarlo Imodium! È per questo che io dico alla Schlein… manda via Conte! Non ce la fai? Non ce la fai? Lo faccio io! Perché io sono entrato in politica per cambiare il paese e non per mio tornaconto! Prima di entrare in politica il mio ultimo stipendio era di 3 milioni di euro!». “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”