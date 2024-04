Renzi: «Siamo garantisti anche con gli avversari»

“Se c’è da fare una mozione di sfiducia politica la faccio domattina su tutti, ma non posso pensare che anche noi, che siamo l’ultimo baluardo di civiltà giuridica di questo Paese, possiamo accettare l’idea che basti un avviso di garanzia per mandare a casa un avversario. Lo dico perché fare i garantisti è difficile, è facile fare i garantisti con gli amici ma il vero garantista si vede dagli avversari. Non si giochi la carta del giustizialismo in politica, questo è un passaggio fondamentale”. Lo ha dichiarato il Leader di Italia Viva Matteo Renzi , ospite a Start su Sky TG24.