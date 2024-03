Crozza/Calenda: «Sono nato con la coda tra le gambe! Adesso mi tocca andare da Conte con questa»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - nei panni di Carlo Calenda che dopo non essere riuscito a fare eleggere nessuno in Sardegna ora prova a fare l’ennesimo passo indietro: «Ma si rende conto che dovrò parlare con Conte! Si rende conto che dovrò parlare coi 5 Stelle dopo che ho detto che i 5 Stelle bisogna cancellarli! Dopo che ho detto che per me sono gas che ha inquinato la politica e verrà disperso. Si rende conto della quantità di cazzate che ho detto?!? Adesso mi scusi, me la faccia srotolare ché mi tocca andare da Conte con questa! La coda che ho tra le gambe da quando sono nato! È una vita che vivo con la coda tra le gambe! Io torno sempre indietro... a chiedere scusa con la coda tra le gambe.» “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”