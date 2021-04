7 Aprile 2021

di Daniele Ronci

(Lettura 2 minuti)







Furto nella notte all'Ombrellificio Romano in via della Starna nella zona periferica di Cerciabella a Cisterna di Latina. Portati via ombrelloni e lettini per un valore di circa 150mila euro. I ladri hanno agito nella notte a cavallo tra domenica e lunedì. Un testimone racconta di aver visto andare via intorno alle 3.40 del mattino tre furgoni e una vettura. Sembra che ad agire indisturbati, nonostante la presenza di un guardiano e dei cani, siano state minimo sei persone. Uno di loro è salito sul tetto di un magazzino posteriore all'azienda, dopo aver sollevato un lucernaio si è introdotto nei locali dell'Ombrellificio Romano e si è diretto verso una porta in ferro blindata bloccata anche da dei ganci che dall'esterno ne impedisce l'apertura. L'uomo ha liberato il varco dai blocchi e una volta aperto il portone ha consentito l'ingresso dei complici.

«Mio padre ha scelto questa sede negli anni Trenta - racconta il titolare - da questi locali non ci hanno mai rubato neanche uno spillo, siamo increduli, un danno consistente, in un periodo delicatissimo per la nostra azienda, finita la produzione, passiamo alla consegna del materiale per i nostri clienti che si preparano per la nuova stagione estiva. Non bastava la crisi economica legata alle conseguenze della pandemia, adesso anche i ladri». Da un primo sopralluogo mancherebbero un migliaio di pezzi tra ombrelloni e lettini per un valore medio a pezzo tra i 120 e i 140 euro. «Prodotti facilmente riconoscibili per le personalizzazioni richieste dai nostri clienti - aggiunge il titolare dell'Ombrellificio Romano - una quantità di materiale che per la realizzazione impegna la nostra azienda per un mese. Volendo recuperare al più presto dovremmo lavorare notte e giorno interrottamente per 20 giorni».

I DANNI

Oltre gli accessori da mare, sono state rubate anche le attrezzature da lavoro, come trapani e frullini. Sul caso indagano i carabinieri di Cisterna, sotto la lente d'ingrandimento le immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare elementi utili al riconoscimento dei quattro mezzi. Un furto andato a segno in meno di mezz'ora, tempo stimato tra l'arrivo dei tre furgoni insieme all'autovettura e la ripartenza dopo il furto. Inspiegabile la scelta di introdursi nei locali, nonostante alcune attrezzature siano accatastate all'esterno sotto delle tettoie, che potevano essere prese con più facilità. Si ipotizza che i ladri fossero più interessati al materiale con cui vengono costruite le strutture di ombrelloni e lettini, più che al prodotto finito difficilmente commercializzabile. Per l'attività oltre il danno economico, quantificato nel valore dei prodotti rubati, che si aggira intorno ai 150mila euro, peserà il costo di realizzazione di nuovi prodotti da consegnare nel più breve tempo possibile, in sostituzione di quelli portati via, per rispettare le commesse dei contratti chiusi nei mesi scorsi.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA