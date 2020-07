© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Musica e Parole di Niccolò Fabi: non il solito concerto ma una serata speciale. Un talk voluto dal cantautore romano per farsi conoscere dal suo pubblico non soltanto attraverso la musica, anche se si racconterà accompagnato dalla sua chitarra. L'appuntamento è per domani sera all'Anfiteatro Romano e il timone della chiacchierata con Niccolò Fabi sarà affidato a Federica Tazza, autrice radiofonica e freelance per Rolling Stones Italia. Si parlerà di musica, bellezza e solidarietà. In pochi giorni di prevendita, tutti i biglietti sono andati esauriti. «E' anche un banco di prova per noi organizzatori dichiara Andrea Leonardi, direttore artistico che ci troviamo a rimodulare la stagione musicale all'Anfiteatro di Terni rispettando le misure anti Covid-19 e con una riduzione dei posti che da oltre 900 scende a 320». Dal 15 luglio al 20 agosto all'Anfiteatro Romano sta andando in scena CinemaCielo 2020: una programmazione di film sotto le stelle all'insegna dei grandi maestri del cinema. Mai così tanti tutti insieme: da Quentin Tarantino a Woody Allen, Clint Eastwood, Gianni Amelio, Roman Polanski, Gabriele Muccino, Matteo Garrone, Ken Loach, Gabriele Salvatores, Sam Mendes, Ferzan Ozpetek, Richard Linklater. Ci sarà la comicità di Checco Zalone, Ficarra e Picone, Aldo, Giovanni e Giacomo, Luca e Paolo, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, Giampaolo Morelli e Serena Rossi. E ancora i premiatissimi Fabio e Damiano D'Innocenzo con Favolacce, la vita di Judy Garland interpretata dal premio Oscar Renée Zellwegger e quella del pittore Ligabue. Contemporaneamente all'uscita nelle sale, arriverà a CinemaCielo venerdì 24 luglio La sfida delle mogli di Peter Cattaneo, la nuova commedia tutta al femminile del regista di Full Monty.