Terni, un sabato a tutto jazz: 21 concerti nelle piazze e nei club

TERNI - Sabato a tutto jazz. Con gli allievi dell’Istituto comprensivo De Filis, il piano solo di Chiara Nicoletti dell’istituto Marconi e la AnJeloni Orchestra (ensemble del liceo Angeloni diretta da Vincenzo Rito Liposi) sul palco di piazza Tacito alle ore 11, con quella cartolina rossa del festival che sono i Funk Off, alla Cascata delle Marmore alle 11,30. E con Gianni Cazzola Quartet (con Sandro Gibellini) alle 13 al Caffè del Corso. Si inizia presto e si finisce tardi, con De Sica all’anfiteatro Romano. Si apre con i piccolini di Uj4kids e si chiude con i grandi dello spettacolo. Nel mezzo tante band, tanti concerti, tanti eventi da non perdere. “Il padre della batteria jazz italiana" (Cazzola) non si esibirà una sola volta: tornerà a suonare alle 20,30 al Caffè del Corso. Così come farà Olivia Trummer con Luca Bulgarelli e Nicola Angelucci, prima alle 14 e poi alle 22 a l’Écurie. Mentre la cantante di Stoccarda animerà uno dei sei Club in cui arriva il Weekend di fine estate di Umbria Jazz, sul palco di piazza Tacito saliranno (sempre alle 22) i Funk Off. E da Pazzaglia tornerà Lorenzo Hengeller, dopo un primo concerto alle 18,30, in cui propone la sua rilettura dei grandi classici del songbook italiano degli anni Trenta e fino ai Sessanta (con una particolare attenzione al repertorio napoletano). Serate leggere, nelle vie del centro storico e al Fat, dove si “piazzano” Mauro Ottolini & Licaones Quartet (in scena alle 19 e alle 22,30) mescolando swing, musica latina, funk con le canzoni di autori come Armando Trovajoli, Piero Piccioni, Piero Umiliani ed Ennio Morricone.



Doppio concerto (alle 18, 30 e alle 22,30 ) anche a Rendez Vous, con Jim Rotondi & Piero Odorici Quintet. Il trombettista del Montana (Rotondi) e il sassofonista bolognese, suoneranno di fronte all’edicola di giornali chiusa anni fa, che torna a vivere per quattro giorni grazie ad un progetto dello Zoo di Simona. Tutto mentre sul palco di via Cavour si potranno ascoltare, dalle ore 21,30, le originali composizioni del trio Accordi Disaccordi, che combinano influenze jazz, swing e blues, con atmosfere acustiche e dal gusto cinematografico. La loro è una musica che incanta il pubblico. Che coinvolge quanto The Good Fellas, che contemporaneamente si esibiranno in piazza Tacito. La banda di bravi musicisti che diverte e si diverte, intonerà le canzoni che rimandano agli happy days degli anni Cinquanta, a partire dalle 19,30.Al Mishima, Rosario Giuliani Quartet alle 19 e alle 23. Al Baravai i Ponzio Pilates alle 17 e alle 23.30. E nel main stage, cioè all’anfiteatro Romano, Christian De Sica col suo spettacolo concerto “Una serata tra amici”.