Drusilla arriva a Terni il 30 luglio, alle 21 all'Anfiteatro e all'annuncio del suo spettacolo è subito sold out.

Cosa vedranno i ternani che verranno ad applaudirla all'Anfiteatro?

«Eleganzissima estate è una esplosione energetica di musica, di racconti, di temi. Si differenzia dalla Eleganzissima invernale perchè abbiamo un po' scelto nuovi temi di cui parlare. E' forse una Eleganzissima più fresca, sono temi più freschi. Resta comunque un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile».

Lei è sempre stata un'artista molto amata ma dopo Sanremo la sua popolarità è esplosa. E' cambiato qualcosa nella sua vita di artista e privata ?

«Si, qualcosa è cambiato perché è amplificato il numero di persone che mi segue, ma soprattutto è cambiata la percezione del mio lavoro che fino a questo momento ho cercato di fare molto seriamente e con grande impegno e sempre con più integrità possibile. Adesso si innesca il tema della responsabilità di essere un personaggio ascoltato e nel quale molte persone affidano anche la visione delle cose, nel senso che molte persone sono interessate a ciò che penso, ancor prima di essere interessate a ciò che faccio. Quindi si è rivitalizzato il mio rapporto con il pubblico e c'è in più questo sentimento della responsabilità, che non è un sentimento pesante, è un sentimento che in realtà irrora l'anima di un artista in modo importante, in modo buono».



E' faticosa la vita di Drusilla, soprattutto ora che è così richiesta?

«No perché in realtà sono una persona che conosce i propri limiti, oltre i quali perderebbe la propria natura, le proprie caratteristiche. Quindi è un dovere che devo a me stessa e un dovere che devo al pubblico, al mio lavoro e alle persone con cui lavoro. Quindi so difendermi dalle pressioni e dalla sovra esposizione. Cerco di tenere uno standard di vita privata, pubblica e culturale che mi permetta di essere serena e mi permetta di essere quello che sono».



Cosa significare fare teatro per Drusilla?

«Lo spettacolo è una forma di espressione e come tale è espressione di un sentimento di un talento che, confluisce in un'unica urgenza che è quella di mostrare il proprio punto di vista. Cosa che è, poi, il privilegio di ogni artista. Il pubblico chiede di essere ascoltato, anche l'artista deve ascoltare molto il pubblico. Il teatro non è solo fatto da chi sta sul palco, ma anche da chi ci va».



Che cos'è l'eleganza in una donna?

«Una donna non è elegante perchè indossa degli abiti, è una donna elegante perchè li sa portare».



