Parte da Terni il tour estivo di Angelo Duro

TERNI - “Da vivo”. E sì, Angelo Duro porta il suo nuovo spettacolo “Da vivo” a Terni giovedì 14 luglio, alle ore 21,30 all’Anfiteatro Romano. Reduce dal successo di un tour “sold out” nei maggiori teatri d’Italia, l’attore palermitano torna a calcare i più prestigiosi palchi del Paese con la sua comicità dissacrante. E lo fa partendo dalla capitale dell’acciaio. Scelta sua: Angelo Duro non viene captato dalla direzione artistica di uno dei festival che compongono il cartellone “Terni cuore d’estate”. Duro ci entra da solo nella programmazione estiva della Conca (organizzazione Vincenzo Berti & Gianluca Bonanno per Ventidieci). Un tuor di sole cinque tappe: la prima all’anfiteatro Romano, la seconda al Balena festival di Genova, la terza a Verona, la quarta ad Alghero e l’ultima all’anfiteatro Falcone e Borsalino di Zafferana Etnea. Perché parte da qui? «Perché l’anfiteatro Romano è spettacolare come il mio spettacolo».

«Ci ha contattati la sua agenzia - conferma l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli – e abbiamo concesso il palco, sapendo offrire in questo modo al pubblico ternano uno show unico. Perché nonostante il carattere dell’ex “Iena” sia rissoso, la gente lo ama».

Il suo esordio è avvenuto nel programma televisivo “Le Iene” su Italia 1. Dopo di ché, con i suoi monologhi lanciati in rete è diventato una delle più influenti personalità dei social network, con due milioni di follower al suo seguito. Dai like ai teatri nazionali è stato un attimo. Da questi a quelli internazionali un battito di dita. «Il suo pubblico è trasversale: molti studenti ma anche tanti lavoratori, che si rivedono nei suoi racconti e nel suo modo di vedere la vita» - dicono i suoi agenti. Anche se non serve: «Angelo Duro è un nome, non ha bisogno di essere “spiegato”. E’ un personaggio. E’ un comico per qualcuno e uno scrittore per qualcun altro. E per tutti è “una forza della natura”». Neanche quarantenne, si è ritagliato un bello spazio nell’editoria con la pubblicazione del romanzo “Il piano B”. Nella cui copertina “sventola” il dito medio alzato (è tra i libri più venduti dalla casa editrice Mondadori). Si tratta del suo primo romanzo. Il secondo è in “lavorazione” e dicono che sarà ancora più dissacrante de “Il piano B”. C’è attesa per il suo debutto nella capitala dell’acciaio. E ci sono i manifesti affissi nei posti che Angelo Duro ha indicato e poi “postato” nel suo profilo Facebook: «Eccola Terni». Si riferisce alla parte in cui c’è la sua “faccia di m…” . Con l’augurio, a tutti i ternani, di trascorrere (giovedì 14) «Una bella serata di merda». E’ la sua schiettezza disarmante: «Basta quella. Basta la sua faccia per sentirsi meglio – dicono i suoi fan – anche quando resta in silenzio. Perché con lui sul palco è già spettacolo». Il comico palermitano è un ragazzo scappato dal lavoro che il padre voleva lasciargli in eredità: un’azienda, e quindi mille problemi da risolvere. Lui però sceglie un’altra strada: accetta la proposta di un impresario di raccontare la sua vita nei teatri. nero». Esagerato e politicamente scorretto, inaugura a Terni il tour estivo organizzato da Bpm Concerti.

