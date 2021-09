Gran Bretagna, uccisi madre, due bambini e un loro amico: la polizia ha arrestato un uomo

Lunedì 20 Settembre 2021, 17:37

Sono stati ritrovati morti questa mattina tre bambini e una donna in un'abitazione a Killamarsh, in Inghilterra centrale. Gli agenti di Scotland Yard, secondo il Guardian, si sarebbero trovati davanti i corpi di John, 13 anni, di sua sorella Lacey, 11, e della loro madre Terri Harris, oltre a quello di un terzo bambino, forse un amico del figlio più grande. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di omicidio plurimo. Le forze dell'ordine avrebbero già arrestato un uomo, ma al momento non sarebbero state diffuse le generalità.

Le indagini e l'arresto

Scotland Yard avrebbe inoltre affermato di non stare cercando altre persone.

Assente il padre dei due bambini e marito della donna, Jason Bennett, che al momento della strage si trovava in vacanza nella regione del Devon. Non appena appresa la notizia Bennett si è precipitato a casa: «Sono sconvolto, devastato» ha detto ai giornalisti deponendo una corona di fiori fuori dall'abitazione.

«Conoscevo i ragazzi - ha dichiarato invece Becky Poole, una vicina di casa - la polizia del Derbyshire deve fare di più».