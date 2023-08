Domenica 6 Agosto 2023, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 15:31

Orrore in Thailandia nell'isola del Full moon party. Uccide amico, lo taglia a pezzi e distribuisce le parti del corpo in mare e in una discarica.

Daniel Sancho Bronchalo è spagnolo, un ragazzo muscoloso di 29 anni, capelli lunghi, appariscente. Gode di una discreta popolarità nel suo Paese perché è uno chef, mostra le sue ricette su un canale YouTube ed è figlio di due noti attori, Rodolfo Sancho e Silvia Bronchalo.

Lo chef spagnolo Daniel Sancho Bronchalo accusato dell'omicidio di un amico

Daniel, volto e fisico da stella della tv, sembra il personaggio perfetto per essere protagonista di una serie di Netflix. Va in vacanza in Thailandia, conosce un ricco chirurgo plastico colombiano, Edwin Arrieta, 43 anni. Siamo a Koh Phanghan, l'isola degli eccessi, dove 13 volte all'anno si svolge in spiaggia l'enorme e psichedelico Full moon party a base di musica elettronica, con diversi dj set sulla sabbia, luci di fari e fuochi, migliaia di giovani (e meno giovani) arrivati da tutto il mondo che ballano fino all'alba.

Sancho è sbarcato a Koh Phangan il 30 luglio, racconta che da Arrieta cercava solo amicizia nonché l'occasione di fare business e aprire ristoranti in America Latina, anche se delle spese del viaggio si stava facendo carico proprio il colombiano.

L'omicidio del chirurgo Edwin Arrieta

Martedì scorso, dopo il Full moon party, Arrieta però tenta un approccio sessuale, Sancho reagisce, lo spinge a terra e lo uccide. Dopo di che applica il suo piano macabro: smembra e fa a pezzi il corpo, prepara 14 differenti sacchi di spazzatura in cui divide i frammenti del cadavere, alcuni li porta in una discarica, altri - in uno c'è la testa - li getta in mare.

Addirittura affitta un kayak, pagandolo 1.000 dollari perché le due ragazze che hanno l'attività di noleggio inizialmente non vogliono darglielo a causa delle condizioni del mare, con cui andare al largo buttare uno dei sacchi. Alcune telecamere di sorveglianza hanno ripreso Daniel, lunghi capelli al vento e canottiera, sullo scooter: legato dietro al motorino c'è una busta, preumibilmente con altri pezzi del cadavere.

Spera così di farla franca, ma in Colombia denunciano la scomparsa del chirurgo, mentre alcuni operatori della discarica trovano parti del corpo. Di lì comincia l'indagine, la polizia scopre chi viaggiava con il colombiano. Interroga Daniel che appare nervorso e alla fine cede e confessa.

La confessione e la sua versione dei fatti

La sua versione dei fatti: «Sono colpevole, ma ero l'ostaggio di Edwin. Mi ha tenuto in ostaggio. Era una gabbia di vetro, ma era una gabbia. Mi ha fatto distruggere il rapporto con la mia ragazza, mi ha costretto a fare cose che non avrei mai fatto. Era ossessionato da me. Mi ha ingannato, mi ha fatto credere che quello che voleva era fare affari con me, mettere soldi nella società di cui sono socio. Diceva che avremmo fatto cose insieme, che saremmo andati in Messico, Cile, Colombia, per aprire un ristorante. Ma era tutta una bugia. L'unica cosa che voleva era che fossi il suo ragazzo. Ogni volta che ho cercato di allontanarmi da lui, mi ha minacciato».

La polizia thailandese però dubita che questa versione sia del tutto esatta. Secondo un ufficiale citato dal Bangkok Post era stato Sancho a chiedere al colombiano di andare a Koh Phangan per il Full moon party. Edwin consentiva a Daniel di usare la sua carta di credito e aveva già aperto per lui - secondo la polizia thailandese - un ristorante in Spagna.

Inoltre, il giovane aveva preparato per tempo gli attrezzi per sezionare il cadavere. Quando i primi sacchi erano stati trovati, lo stesso Sancho si era presentato alla polizia per denunciare la scomparsa di Edwin nel tentativo di crearsi un alibi.